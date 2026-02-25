הצרפתים זועמים על צ'ארלס קושנר, מחותנו של הנשיא טראמפ ושגריר ארה"ב ברפובליקה, לאחר שלא הגיע לשיחת נזיפה אליה הוזמן | זו אינה הפעם הראשונה שקושנר מאתגר את גבולות הדיפלומטיה של המדינה בה הוא מכהן כשגריר, בפעם הקודמת היה זה המכתב בנושא האנטישמיות שעורר את זעמה של צרפת (בעולם)
משלחת ארמנית, סיימה בימים האחרונים ביקור בוושינגטון, שכלל בין היתר פגישות עם בכירי הלובי היהודי, בהם נציגי AIPAC ו-AJC | גורמים יהודים ברחבי העולם מסבירים, כי הפגישה עם הארמנים היא טעות - למרות שקיימים יחסים מדיניים בין ישראל לארמניה (העולם היהודי)
מאחורי החיוך החמוד של הפנדה הענקית מסתתר מאבק דיפלומטי מתוחכם | כיצד סין מנצלת את החיות בעלות החזות המתוקה הגדלות בארצה כדי לקדם אינטרסים פוליטיים? וכיצד הענישה את ארה"ב בשנת 2023? הפנדה כשגרירת סין (מעניין)