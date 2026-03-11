"זה רע מאוד שעושים, ומסכנים את עצמם ואת אחרים. כל מיני פעולות שעושים, זה הכל דברים רעים מאוד, הם לא מועילים כלום. זה לא יראת שמיים ולא כלום", אמר ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, בנוגע לבחורים שנוטלים סיכונים וזאת בעקבות שורת המעצרים שהיו ביממה שחלפה | צפו בדבריו המלאים (חרדים)
ז' באדר - התאריך שהפיל את הפרסיים הגיע: סיקור נרחב מהדריכות הביטחונית | בשקט בשקט: ש"ס חוזרת לממשלה - דרעי לוחץ לחקיקה מהירה | שוב מעצר ושוב ספרדי: סיקור נרחב מהדרמה בבאר שבע | הגבאים שקיבלו כרטיסים חינם לאירוע היוקרתי - והכירו טובה | 1,200 תלמידי ישיבה הכריזו: לימוד בעיון אל מול גזירת הגיוס | היערכות במירון: אלפים צפויים להשתתף בהילולת משה רבנו (מעייריב)
המרדף של המשטרה הצבאית אחר בני עדות המזרח ותושבי הפריפריה אינו פוסק | האברך הרב דניאל פינטו, בן 28, נעצר הלילה בביתו בבאר שבע לעיני אשתו וילדיו ע"י כוחות המשטרה הצבאית | נגד פינטו יצא צו מעצר בשל כך שלא התייצב בלשכת הגיוס לאחר שקיבל צווי גיוס לביתו (חרדים)
הגאון רבי מסעוד בן שמעון, רבה הספרדי של בני ברק, עלה אמש (שלישי) למעונם של משפחת בן דיין שבנם, האברך ר' אברהם בן דיין נכלא בכלא הצבאי עקב אי-התייצבותו • הראב"ד נשא דברים חוצבי להבות על מעלת ההקרבה למען לימוד התורה: "המעצר הזה אינו סבל פרטי, זוהי עקידת יצחק של דורנו" | התיעוד המלא (חרדים)
תלמיד ישיבה נעצר בבאר יעקב על ידי המשטרה הצבאית שהגיעה לבית המשפחה | למרות פרסום האירוע והמיקום הספציפי בו התרחש, המעצר בוצע בהצלחה |לפי הדיווחים, בלשי המשטרה הצבאית דפקו בבית המשפחה ורק לאחר שהאם פתחה את הדלת - הוציאו את תעודות המ"צ | זה מה שידוע (חרדים)
בעקבות ביקור בבסיס הכליאה בכלא 10, פנה יו"ר ועדת הבריאות לשעבר, ח"כ יונתן משריקי, במכתב דחוף לשר הביטחון ישראל כץ. לדבריו, שלושה בחורי ישיבות העצורים במקום דיווחו כי במשך שלושה ימים לא סופק להם מזון התואם את אורח חייהם: "פגיעה חמורה בזכות בסיסית" (חרדים, צבא)
הראשון לציון וחבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי יצחק יוסף, שיגר מכתב מחאה לעריק, בו מחה בין היתר על הענישה הסלקטיבית כלפי לומדי התורה הספרדים | "יש כאן מאבק על הרוחניות של הספרדים, הם גזענים מוחלטים", כתב הרב יוסף בחריפות יתירה | על אלו שעצרו את העריק ב"עוון לימוד תורה", כתב הרב ש"לא יינקו מעונשי שמיים" | המכתב המלא והחריף (חדשות, חרדים)
לאחר שמנהיג הפלג הירושלמי הגר"ע אוירבך, הורה הבוקר לצאת ולהפגין בעקבות המעצר הנפשע של לומדי תורה, עדכנו ב'פלג', כי ההפגנה תתרכז באזור בני ברק | אלא שלפני שעה קלה קבוצת מוחים חסמה מספר דקות את כביש 4 לכיוון צפון באזור אשדוד | מוקדם יותר, המשטרה עדכנה על שינויים בהסדרי התנועה באזור בני ברק החל מ-16:00, בשל ההפגנות | כל הפרטים (חרדים)
אלפים צעדו הערב (ראשון) בתהלוכה ברחובות בני ברק בשיכון סאטמר, לרגל שחרור עריקים ממעצר, כחלק מהתהלוכה התקיימו גם ריקודים המוניים | במקביל, גם במודיעין עילית נערכה תהלוכת ענק לכבוד הבחור בנימין קרייף ששוחרר ממעצר | קרייף מישיבת דרכי חיים, שוחרר מהכלא הצבאי לאחר כשלושה חודשי מאסר ומעל 50 יום בבידוד | התהלוכות לוו בריקודים ובהמון חוגג, כאשר 'חתני האירוע' נישאו על הכתפיים וקיבלו ליווי ברכבי פאר | תיעוד ענק (חרדים)
עימותים קשים כעת בין עשרות חרדים לכוחות משטרה גדולים - סמוך לצומת אפיריון במרכז ירושלים | באופן חריג, המשטרה השליכה רימון הלם על מפגינים, דיווחים על שוטרים שנפצעו במקום | המשטרה טוענת שהרקע לעימות הוא בשל דו"ח חנייה שהסתבך, הקיצוניים טוענים כי היה ניסיון מעצר עריק (חרדים)
יצחק רביבו, בחור ישיבה שניסיון מעצרו על ידי המשטרה הצבאית נכשל - בעזרת חבריו שנחלצו לעזרתו - נעצר הערב על ידי המשטרה הצבאית בביתו | מדובר בניסיון מעצר שבוצע לפני שלושה שבועות על ידי המשטרה הצבאית ונכשל בעקבות התערבות תושבים | האירוע התדרדר לכדי אלימות וגרימת נזק לניידת משטרה, מה שגרר מעצר נוסף של חשוד על ידי המשטרה | הערב כאמור, הצליחה המשטרה הצבאית לבצע את מעצרו של רביבו החשוד בעוון לימוד תורה (חדשות, חרדים)