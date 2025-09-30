בלשי ימ"ר לכיש ולוחמי סהר עצרו הלילה בכביש 6 שלושה תושבי הפזורה הבדואית, בהם קטין בן 16, שנחשדו בגניבת רכב באזור ראשון לציון. השלושה נעצרו "על חם" לאחר מרדף רכוב שבמהלכו נהגו בפראות וסיכנו חיי אדם. הם הועברו לחקירה ויובאו להארכת מעצר (בארץ)
חוליות פורצים שוב חדרו לחניון ברחוב ניב דוד בבאר שבע, פרקו חלקי רכב והשאירו את הדיירים בתחושת חוסר אונים | מתוך מהלך של חוסר אונים ועם הרבה תקווה שהדבר יועיל, אחד מהם ניסה להרתיע עם שלט חריג בערבית: "מי שיגנוב יבוא חשבון עם אלוקים" (בארץ)
המבצע החל בראשון בבוקר והתמקד ב-31 יעדים שביצעו 44 עבירות בתחום גניבות הרכב | במהלך המבצע נתפסו 9 כלי רכב גנובים, ונעצרו 27 חשודים – חלקם תושבי ישראל וחלקם פלסטינים | בנוסף נתפסו כלי פריצה, כולל מחשב להנעת כלי רכב, ו-11 טלפונים ניידים | תיעוד מהמבצע (משטרה)
לוחמי יחידת יס"מ מרחב יהודה ובלשי היחידה לחקירות פשעים במרחב יהודה, עצרו הלילה שני חשודים פלסטינים כשברשותם נתפס נשק מסוג M16 ומחסנית מלאה בכדורים | על פי הודעת המשטרה, שני החשודים הפלסטינים, נעצרו והועברו להמשך חקירה ביחידה לחקירות פשעים במרחב יהודה (ביטחון, משטרה)