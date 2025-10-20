החלטת הממשלה להחליף את שמה הרשמי של המלחמה בעזה ל"מלחמת התקומה" מעוררת שאלות קשות סביב הנצחת חללי צה"ל. המועצה הציבורית להנצחת החייל תכריע בקרוב האם השם החדש יופיע על מצבות הנופלים – או שיוענק למשפחות חופש בחירה חסר תקדים (בארץ)
תיאור מטלטל על מה שאירע ברגעים האחרונים של סמל משה ניסים פרש הי"ד, נשמעו בהלווייתו מפי מפקדו הפצוע, שהיה לא הרחק ממנו באותן דקות | "הוא עמד וחיפה, ואמר שהוא מרגיש משמעותי" | האב השכול קרא: "מבקש מבורא עולם לשמור על כל החיילים שלנו שמוסרים את חייהם" | תיעוד דומע (בארץ, צבא)
במלאות 49 שנה ל"מבצע אנטבה", שבמהלכו נפל גיבור ישראל יוני נתניהו הי"ד, היום עלה אחיו, ראש הממשלה בנימין נתניהו לקברו בהר הרצל. מאוחר יותר פרסם נתניהו פוסט מצמרר על אחיו והודה לכל הידידים ובני המשפחה שהצטרפו למעמד האזכרה (ברנז'ה)
נשיא המדינה יצחק הרצוג נאם בטקס האזכרה הממלכתי לחללי פעולות איבה, והתייחס לאחדות בעם ולהחזרת החטופים | לדבריו: "עלינו להנמיך את החומות והלהבות של העימות הפנימי, ולא לתת לאויבינו את מתנת השנאה הפנימית" | על השבת החטופים אמר הנשיא כי זוהי "היא הברית הבסיסית" בין האזרח למדינה (חדשות)
שבוע לא קל עבר על תושבי מרכז ירושלים והמבקרים בה, בעקבות העומס התחבורתי שנוצר בגלל הפסקת פעילות הרכבת הקלה בחלק מהקווים משני צידי העיר | היום (שישי) פעילות הרכבת הקלה שבה לסדרה אחרי שבוע עבודות שדרוג נרחבות שיקלו על הנוסעים (בארץ)