במעמד נרגש בתלמוד תורה ״חזון מאיר ובית ישראל״ התקיימה מסיבת סידור וחומש מרגשת בהשתתפות נשיא המוסדות האדמו״ר רבי יקותיאל אבוחצירא, שחילק לתלמידים את הסידורים וברכם. במהלך המעמד נבחן ילד בן 6 אצל האדמו"ר על כל מסכת אבות בעל פה - וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, בדיוק בתקופה שעולם התורה נרדף לראות מחזה כזה, מרגש
חז"ל לימדו אותנו ש"במקום שאין אנשים - השתדל להיות איש" | מה הכוונה "להיות איש"? | האם מדובר בעשיית מצוות או אולי יש פירוש אחר לחלוטין? | במסגרת הפינה 'סיירת חז"ל' יצאנו לשאול את העוברים ושבים מה דעתם • צפו בתשובות של אנשי ירושלים (משאל רחוב)
מדוע באמת עדיף ללכת לבית האבל מלכת לבית משתה? | במסגרת התכנית חיים באיז"י, יצאנו לרחוב לשאול את העוברים ושבים מה דעתם | שוב הופתענו לראות, איזה מטען של חכמה נושא בתוכו כל יהודי ברחוב - 'ועמך כולם צדיקים' • צפו (חרדים)
בטח פעם שמעתם: ש"לכל אדם נקצב סך מילים
בהם יעשה שימוש במשך חייו" |
האם יש מקור לאמירה
הזו והאם היא כוללת רק דברים בטלים? |
מדוע הגברים מאריכים
ימים יותר מנשים לדעת רבי אברהם פלאג’י?
וכיצד קיום ‘מיעוט שיחה’ עוזר לזכות
בתורה?
(יהדות)