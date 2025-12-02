במהלך מסע חיזוק מיוחד בקהילות היהודיות באירופה, ביקר הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף בקהילה היהודית בוינה • צפו בתיעוד ענק: מתפילת שחרית ב"שערי עובדיה", דרך הביקורים במוסדות החינוך, ועד למעמד המרכזי שבו ריתק הראשל"צ את בני הקהילה (חרדים)
ביקור הוד ערך השבוע האדמו"ר מסאטמר, במוסדות סאטמר המתנוססים לתפארה בקריית 'יטב לב' בבלומינגבערג | עם הגעתו של האדמו"ר, קידמו את פניו בשירה ובזימרה ילדי החמד | בהמשך הסב האדמו"ר למסיבת קבלת פנים מפוארת, שם נשא מדברות קודשו לפני ילדי החמד | צפו בתיעוד ענק מהביקור המרומם שחיזק את כל בני הקהילה, והותיר רושם עז (חסידים)
שמחה אפפה את בני הקהילה היהודית בפנמה, כאשר הגאון רבי זמיר כהן ראש ישיבת 'אבני נזר' נעתר לבקשת ראשי הקהילה, והגיע לביקור חיזוק בקהילה היהודית המפוארת והוותיקה בעיר | במהלך הביקור סייר הרב במאפיית מצות מקומית וכן קיבל קהל בבית האכסניה (חרדים)
טללי חיזוק וחיות דקדושה הפריח האדמו"ר מסקולען לייקווד, במהלך ביקור הוד שערך בקרב קהילות החרדים בטורונטו הקפואה | כמדי שנה בחורף, הגיע האדמו"ר מסקולען לביקור בעיר, וחיזק את תלמידי הישיבות וכן ערך את השבת בקרב תושבי המקום (חסידים)
תלמידי ישיבת 'משכן חיים', זכו השבוע לביקור הוד, כאשר הגאון רבי שלמה זעפרני, נעתר להזמנת ראש הישיבה הגאון רבי יחזקאל סיטון והופיע לביקור חיזוק בהיכל הישיבה | בדברים שנשא שיבח את התלמידים על הישגיהם בלימוד והתייחס לסוגיית הגיוס (ישיבות)