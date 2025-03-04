לקראת חג הפסח תשפ"ז: חברי הבד"ץ של 'העדה החרדית' מעיה"ק ירושלים הצפינו לשדות ליד מודיעין כדי לקצור את החיטים המהודרות למצות המצווה | צפו בתיעוד מיוחד של חברי הבד"ץ כשהם עולים על מכשיר הקומביין, מפקחים מקרוב על סימון השקים וממנים שליח מיוחד לקיום מצוות שמירה יתירה (חרדים)
בתלמוד תורה תולדות אברהם יצחק בבית שמש התקיים מעמד 'חלוקת פרסים' לילדי החמד שלמדו ושיננו מאות דפי גמרא ופרקי משניות בעל פה | הרה"ג דוד צבי קאהן אב"ד תולדות אברהם יצחק רמה ב' בעיר נשא דברים, וכן הגאון רבי שמואל ברנדסדורפר | בהמשך חילק רב הקהילה את הפרסים לתלמידים (חסידים)