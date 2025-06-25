קהילת התורה בטורנטו אירחה השבוע בכבוד ובהתרגשות את הגאון רבי חיים עוזר שטרנבוך, ראש רשת כוללי 'תשובות והנהגות', ובנו של פוסק הדור הגאון רבי משה שטרנבוך, שהביא את דבר ה' מירושלים אל היכלי התורה בעיר | צפו בגלריה
טללי חיזוק וחיות דקדושה הפריח האדמו"ר מסקולען לייקווד, במהלך ביקור הוד שערך בקרב קהילות החרדים בטורונטו הקפואה | כמדי שנה בחורף, הגיע האדמו"ר מסקולען לביקור בעיר, וחיזק את תלמידי הישיבות וכן ערך את השבת בקרב תושבי המקום (חסידים)
למרות סופת שלגים העזה בטרונטו, הגיע האדמו"ר מסקווירא מב"פ לביקורו השנתי בעיר, לחזק ולעודד את בני הקהילה | צפו בתיעוד מערב שבת פרשת משפטים ומצאת השבת בצל האדמו"ר אשר ערך את התפילות והטישים ברוב עם הדרת מלך בעיר (חסידים)