לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים.
הניצולות, שחולצו במבצעים הרואיים של יד לאחים בחודשים האחרונים, הגיעו לשבת סליחות בהסעות מיוחדות מכל חלקי הארץ |בפני הניצולות הופיעו הגב' ג'ולי קופרשטיין שבנה החטוף עדיין בעזה, והגב' ריקי סיטון | עשרות ניצולות סיכמו בתום השבת על חברותא קבועה של לימוד הלכות | מחזות מרגשים בעת הדלקת הנרות ובתפילות | תודה על העבר, בקשה על העתיד (חרדים)
תלונות שהגיעו לארגון יד לאחים על איש מיסיון שמטביל יהודים לנצרות וחותם על תעודות גיור מזויפות - הובילו לגילוי מזעזע: האיש נוכל סדרתי המתעתע בעיקר תיירים מחו"ל בתחומים שונים | בארגון מבקשים עתה להזהיר מפניו ולהתריע מפני קיום כל קשר עימו (חרדים)
בעוד הרשתות החברתיות עמוסות בתכנים דתיים לכאורה - בארגון יד לאחים מזהירים: מדובר במתקפה חסרת תקדים של כת משיחית סינית בשם 'כנסיית האל הכל יכול' הפועלת באגרסיביות להחדרת מסרים מיסיונריים לציבור הישראלי | זהות נציגי הכת מוכרת היטב ליד לאחים ואנשי הארגון עוקבים אחריהם ומנטרים את צעדיהם (חרדים)
יד לאחים חילץ את הילדים הללו עם אמותיהם בשנים האחרונות מהערים חלחול, אום אל פאחם, נצרת, רהט, טול כארם, קלנדיה, חברון ועוד | הקייטנה העצימה את רוחם, הפגישה אותם עם בני גילם עם רקע זהה וחיזקה את זהותם היהודית | "קיבלנו הביתה ילד חדש", התבטאו האימהות לאחר שובם המוצלח של הילדים הביתה (חרדים)
לפני שעה קלה הסתיימה משימת חילוץ סבוכה שביצעו פעילי ארגון 'יד לאחים' | במבצע מורכב, חולצה האשה, שחוותה אלימות משך שנים ארוכות מצד בעלה המוסלמי לדירת מסתור של 'יד לאחים' | "פגשנו אישה מאוד בודדה שאין לה כבר אמון באף אדם בעולם", סיפרה העובדת הסוציאלית שפגשה אותה (חרדים)
סערה של ממש מתרחשת בימים אלו בשורת יישובים דתיים ביהודה ושומרון וזאת אחרי שהתברר כי לפחות שבע משפחות משתייכות לכת מיסיונרית נוצרית ומנהלות אורח חיים דתי יהודי מסתיר את זהותן האמיתית, מתגוררות בהם בכסות שקרית (חרדים)