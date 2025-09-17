בבלי

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ש

גודל הטרגדיה

אסף מגידומקודם

מרגש

מזעזע

בעקבות גל פעילות מיסיונרית

יד לאחים מזהיר:

מרגש

חוותה אלימות

"אויב מבית"
בבלי
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