עוד כתבות על סלבודקא:
מאות תלמידי ישיבת סלבודקה התכנסו אמש למסיבת חנוכה המסורתית שנערכה בראשות ראשי הישיבה הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש | במהלכה, התחוללה דרמה של ממש כאשר הגר"ד לנדו הורה לשנות את מילות השיר אותו נוהגים מדי שנה לשורר במסיבה - כך שמילותיו יכוונו נגד היועצת המשפטית לממשלה שמתנכלת באופן תדיר וממושך לעולם התורה (חרדים)
תיעוד יוצא דופן
בסלבודקא למד ובברסלב חגג: נכד נשיא 'חיי עולם' בא בברית הנישואין
חיים רוזנבוים
שמחת נישואין רבת רושם נחגגה השבוע, עם בואו בברית הנישואין של החתן מאיר ני"ו, מבחירי ישיבת סלבודקא המעטירה, נכדו של הגה"ח ר' עוזיהו אלכורת, נשיא מוסדות ברסלב 'חיי עולם'. בשמחה השתתפו רבנים, ראשי ישיבות, לצד המונים שבאו לברך את המשפחות החשובות ולשוש בשמחת חתן וכלה (חסידים)
על הצדיקים - י"א חשון
"המאור שבו" | 10 עובדות נפלאות מראש הישיבה רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל
מנחם גולד
לרגל יום פטירתו של ראש השיבה רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל, שחל בתאריך י"א חשון – 'בבלי' עם שורות קצרות ופנינים נפלאים ממשנתו הרחבה מני ים | על אהבת תורה ואהבת התלמידים בלי מצרים | "אם היו בני אדם מרגישים" (יהדות ואקטואליה)
שעה וחצי של עונג | תיעוד
אמת מה נהדר מראה כהן: סיקור ה'ריתחא דאורייתא' של ראש ישיבת סלבודקא
חנני ברייטקופף
הגר"ד לנדו אירח בחול המועד סוכות תשפ"ו, בסוכתו את גדולי ראשי הישיבות לשיח תורני מיוחד ששודר לרבבות צופים (חדשות חרדים)
לאן כולם בורחים השנה?
4 יעדי הנופש המבוקשים במגזר, ואיך תסגרו שם חופשה בקליק?
נחמן שטרנהרץמקודם
מחפשים את הנופש המושלם ללא פשרות בכשרות ובמרחק לבית הכנסת? אל תמתינו לרגע האחרון שהמתחמים ייחטפו. היכנסו עכשיו לאתר שריכז עבורכם את המתחמים הכי מתאימים, בחרו את היעד המנצח שלכם ושריינו חופשה חלומית בקליק!
הבחורים קיפצו על השולחנות
ריקודים וברכות: רגעי השיא בליל פורים בישיבת סלבודקה
חיים רוזנבוים
מאות בחורי ישיבת סלבודקה נאספו אמש (ליל פורים) לסעודת ליל פורים אצל ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש | במהלך משתה היין עלו על השולחן מספר בחורים המצפים לישועה, רקדו ופיזזו, ובהמשך ניגשו לבקש ברכתו של רבם ומאורם בהאי יומא רבה (עולם הישיבות)
היסטוריה ואקטואליה
אברהם אבינו היה "ראש ישיבה ליטאי"? | 3 סיפורים מתוקים
ישראל שפירא