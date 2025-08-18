סוף לסאגת הגניזה בבני ברק: לאחר ימים מותחים של השבתה ואיום ממשי להצטברות הררי גניזה ברחובות העיר, מערך הפינוי חזר לשגרה מלאה • מאחורי הקלעים נרשם קרב גרסאות עיקש בין העירייה לועד הגניזה סביב שאלת תשלום החוב וביטול העיקולים - אך בשורה התחתונה מדובר באנחת רווחה עצומה לתושבים (בארץ)
במהלך חדש של פולקסווגן החברה תאפשר לנהגים לשלם תשלום חודשי, שנתי או חד־פעמי כדי "לשחרר" עשרות כוחות סוס הכלולים כבר במנועי דגמי ה־ID.3 - מהלך שמוצג על ידי החברה כגמישות צרכנית, אך נתפס בציבור כמהלך בעייתי של גביית תשלום נוסף על מוצר קיים, ומעלה לדיון את מגמת ה״רכב המוגדר־תוכנה״ והגבולות שבין חדשנות לניצול (רכב)