דרמה חריגה וחמורה התחוללה הבוקר ברחובות אשדוד, כאשר אברך חסידי נשוי עוכב באלימות קשה ופרועה על ידי כוחות המשטרה • לדברי התושבים ההמומים: "אזקו אותו בידיים וברגליים, הכו אותו בכל חלקי גופו וקרעו לו את הבגדים" • לאחר דקות ארוכות של חרדה, השוטרים הבינו את השגיאה, הסירו את האזיקים ונמלטו מהמקום בלי לבקש סליחה • צפו בתיעוד (חרדים)
תקרית חריגה התרחשה בפרו, כאשר גבר בן 49 הופיע פתאום בטקס האשכבה של עצמו והפתיע את כל הנוכחים | על פי עדי ראייה מקומיים, הוא הגיע למקום כשהוא תחת השפעת אלכוהול, ופשוט "הצטרף לאמו" | מאוחר יותר התברר שמדובר בטעות בזיהוי (בעולם, מעניין)