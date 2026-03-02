הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, קיים היום הערכת מצב באוגדה 91 עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 91, תא"ל יובל גז, ראש חטיבת המבצעים, תא"ל ישראל שומר, מפקדי החטיבות ומפקדים נוספים. לאחר מכן, הדליק נר ראשון של חנוכה עם כוחות האוגדה (צבא)
מפקד פיקוד העורף לשעבר, אלוף רפי מילוא, ייכנס לתפקיד מפקד פיקוד הצפון במקום האלוף היוצא אורי גורדין | הרמטכ"ל השתתף במעמד והתייחס בין היתר למלחמה הניטשת, להישגים ולתוכניות העתידיות | זמיר שיבח את אומץ הלוחמים והמנהיגות בצפון, והבטיח להמשיך במתקפה בכל הגזרות – עד למיגור חמאס והשבת החטופים (צבא)
בצה"ל הודיעו כי הכריזו היום, על סבב מינויים חדש בדרגת האלוף | על פי החלטת הרמטכ"ל זמיר ושר הביטחון, מפקד פיקוד העורף רפי מילוא, ימונה למפקד פיקוד הצפון | ההחלטה על קידום האלופים דווקא עכשיו, הגיעה לאחר החלטה במערכת הביטחון, שלא להתעסק במינויים - במהלך המתקפה באיראן (צבא)
מפקד פיקוד העורף, אלוף רפי מילוא הגיע היום לסיור בשירות הנפילה ברחבי הארץ ומשם שיגר מסר חשוב לציבור: ״לצד כל פעולה צבאית, יש חשיבות עצומה לאחריות האישית בעורף – להישמע להנחיות״ | צפו בתיעודים (חדשות מלחמה)
צה"ל השלים תחקיר מבצעי בנושא הקרב במחנה 'אורים' וממצאיו
הוצגו למשפחות השכולות | צוות התחקור קבע שבזכות פעולת המפקדים והכוחות שהצטרפו
ללחימה והגנו על המחנה, סוכלה משימת המחבלים. עם זאת, מערך ההגנה
של המחנה לא היה ערוך כראוי להתמודדות עם תרחיש חדירה והתקפה כה
רחבה עליו |צוות התחקור קבע לשכלל את תשתיות ההגנה במחנה, לעדכן את תיק ההגנת בכל התרחישים האפשריים, ולהגדיל את כמות האוחזים בנשק במחנה ולחזק את מיומנותם בשימוש בו (צבא וביטחון)
תחקיר צה"ל (רביעי)
על הטבח בכפר עזה שנחשף אתמול, חשף
כשלים חמורים,
והעלה שאלות קשות על
ההיערכות הצבאית.
מפקד פיקוד העורף,
אלוף רפי מילוא,
נטל אחריות אישית על
המחדלים והביע חרטה על כך שלא פעל מספיק
כדי למנוע את האסון (חדשות,
צבא)