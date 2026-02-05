לאחר תקופה ארוכה של התלבטויות הוחלט ב"איגוד מנהלי התחנות" שמאגד את תחנות הדרייברים הגדולות, להעלות את מחירי הנסיעות באופן גורף | מנהל תחנה מפורסמת ל'בבלי' - "ניסינו לשמור על המחירים הישנים, אבל נאלצנו להתאים את עצמנו למצב" | במקביל, מתנהלים מגעים עם גורמים במשרדים ממשלתיים ל'הלבנת' התחום (חדשות, בארץ)
בחורי ישיבה שנקלעו לתאונה
עוררו שאלה משפטית מורכבת ביחס לביטוח, לאחר שהתברר כי מי שלקח אותם הוא דרייבר שעובד בשחור | עו"ד ארביב, נאבק בשבילם והצליח להוציא שלושה מיליון שקלים פיצוי מהביטוח, אך יש לו כמה נקודות חשובות שצריך לשים לב אליהן (חדשות משפט)
רשות המסים בדיון בכנסת: "הגענו למחוללים כולל למי שהמציא את התוכנה" | משרד התחבורה: "נלחמים בתופעה בכל האמצעים" | המשטרה: "נרשמו 177 דוחות ב-4 שנים | היו"ר ביטן: "לשקול להכניס את אובר ולפצות את נהגי המוניות" (בארץ)
עולם הדרייברים פרח בשנים האחרונות בחברה החרדית והפך לתעשיית ענק, בה מתגלגלים בכל חודש מאות אלפי שקלים, אולי גם מיליונים | כדי להבין איך זה עובד, צללנו לשיחה עם ר', דרייבר שעובד כבר שנים בתחום ומתגורר בביתר | כמה מרוויח דרייבר לחודש? למה זה לא חוקי? והאם דרייבר מפחד להיתפס? | כל מה שרציתם לדעת על עולם הדרייברים החרדים (מגזין)