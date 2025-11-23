שגב כלפון, מתן אנגרסט, נמרוד כהן ובר קופרשטיין - נשאו תפילה משותפת יחד עם בני משפחותיהם על ציונו הקדוש של הרבי מליובאוויטש: "כאן בכינו, התפללנו וחיזקנו זה את זה. לחזור לכאן אתכם זה כל כך מרגש; אנחנו סוגרים מעגל" | ניצול השבי מתן אנגרסט: "עד עכשיו, משפחותינו התפללו כאן שנחזור הביתה", אמר ניצול השבי מתן אנגרסט. "היום, באתי רק כדי להגיד תודה" (חטופים)
כמה כאבנו, כמה ייחלנו, כמה התפללנו וכמה ביקשנו שישובו בנים לגבולם, והנה במועד חג הסוכות, בסייעתא דשמיא אנו מתבשרים כי כבר בשעות הקרובות ישובו החטופים ארצה - מי למשפחתו תוך שמחה וצהלה ומי לקבורה אחרונה בהקלה ובעצב בל יתואר | רגע לפני חזרת הבנים, לאחר 737 בשבי, אנו מביאים לכם את השמות, התמונות והסיפורים הכואבים של החטופים החיים השבים (בארץ)