כמעט 100 שנה חלפו מאז התארגנות 'נטורי קרתא' בסמטאות ירושלים, אך בעוד הקנאות החרדית שומרת על מספרים מצומצמים - צומחות בארץ תנועות קנאיות חדשות, בשמאל ובימין, שמשפיעות יותר מאי פעם על השיח והעתיד של ישראל | מי מהן באמת חותרת לשנות את המציאות? (מגזין)
במסגרת מחקר מעמיק על קורות קהילת יהודי עזה, שנערך לקראת פרסום הספר "עזה מאז ולתמיד", נחשף מכתב היסטורי נדיר שנשלח מעזה אל רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל בגין מתחים חריפים ששררו בין מנהיגי שלומי אמוני ישראל (היסטוריה)
רבה של ירושלים רבי יוסף חיים
זוננפלד זצ"ל,
שתאריך פטירתו חל בי"ט
באדר | שורות קצרות על דמותו
המיוחדת של הרב זוננפלד,
על מסירותו לתורה,
לפיתוח ירושלים ושמירה
על צביונה החרדי שהשפיעו עמוקות על עולם
התורה והיהדות החרדית בארץ ישראל |
"האיש על החומה"
(יהדות ואקטואליה)
פורים משולש הוא אירוע נדיר
יחסית,
שתלוי בקביעות לוח
השנה העברי |
הוא מתרחש כאשר ט"ו
באדר (שושן פורים) חל ביום שבת |
האם חובה לשמוע מגילה
בשנה זו דווקא במניין ואפילו הקורא לנשים?
| והאם נער בר-מצווה
שחל י"ג
שלו בשבת יקרא מגילה ביום שבת?
(יהדות ואקטואליה)