חוקרים מהמכון הטכנולוגי של מסצ’וסטס (MIT) פיתחו שתל תת־עורי עם תאי לבלב מהונדסים המסוגלים לייצר אינסולין בגוף, תוך שימוש במערכת חכמה הממירה אדי מים לחמצן | בניסויים בבעלי חיים המכשיר הצליח לשמור על רמות סוכר תקינות במשך שלושה חודשים - פי שלושה מהניסויים הקודמים - מבלי להזדקק לתרופות לדיכוי מערכת החיסון (בריאות)
חוקרים מהמכון הבוטני בקונמינג, סין, זיהו שלוש תרכובות חדשות בגרגרי קפה קלויים - תרכובות שהאטו את פירוק הפחמימות ביתר יעילות מהתרופה אקרבוזה המשמשת לטיפול בסוכרת סוג 2 | השיטה שפיתחו החוקרים עשויה לשנות את הדרך שבה מגלים רכיבים טבעיים בעלי השפעה רפואית (בריאות)
הם אמנם רצים יותר בין הספסלים, אך אוכלים הרבה יותר פחמימות ריקות, והסוכר הפך לחלק בלתי נפרד מהתגמול על התמדה בלימוד | נתונים חדשים לשנת 2025 חושפים מציאות מדאיגה: הילד החרדי הממוצע אמנם רזה מחברו במגזר הכללי בילדותו, אך הוא גדל לתוך "פצצה מתקתקת" של השמנה ותחלואה בבגרות | כיצד ניתן להפוך את הבית למבצר של בריאות מבלי לחרוג מתקציב המשפחה? | פרויקט מיוחד ב'בבלי' (בריאות)
חוקרים פיתחו חומר חדש שחודר דרך העור ויכול לשאת אינסולין אל תוך הגוף – פיתוח שעשוי בעתיד להוות חלופה להזרקות המקובלות כיום בהם משתמשים חולי סוכרת | המשמעות של חידוש כזה עבור חולי סוכרת עשויה להיות דרמטית (בעולם)
ביה״ח האוניברסיטאי באופסלה שבשבדיה רשם היסטוריה רפואית: השתלת תאי לבלב מהונדסים גנטית באמצעות טכנולוגיית CRISPR הצליחה לייצר אינסולין בגופו של מטופל עם סוכרת סוג 1 – מבלי שגופו ידחה את ההשתלה וללא צורך בתרופות לדיכוי המערכת החיסונית | ההישג פותח פתח למהפכה עולמית בטיפול במחלה הפוגעת ביותר מ–8 מיליון אנשים (בריאות)
פרשייה מזעזעת מגיעה לסיומה בבית המשפט באוסטרליה, לאחר שזוג הורים השייכים לכת מנעו תרופת אינסולין לילדתם הסוכרתית בגלל סיבות "דתיות", כתוצאה מכך הילדה מתה מהיפרגליקמיה - ההורים נשלחו לכלא לשנים רבות (חדשות, בעולם)