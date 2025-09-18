מהידוק שיתופי פעולה ביטחוניים באתיופיה ואריתריאה, דרך ייצוא נשק ותמיכה טכנולוגית – ועד התמודדות עם השפעות פוליטיות באוסטרליה | כך ישראל מפעילה כלים דיפלומטיים וכלכליים כדי לבסס את מעמדה בזירה הבינלאומית ולחזק את הביטחון הלאומי שלה (מגזין בבלי)
בתשובה
להצעה לסדר של ח"כ סמיון מושאשוילי על "שדרוג הברית האסטרטגית בין ישראל
לאזרבייג'ן", אמרה השרה סטרוק, כי הממשלה מודעת לחשיבות הברית האסטרטגית עם
אזרבייג'ן וכי תמשיך לחזק את שיתוף הפעולה איתה ועם וארה״ב | כל הפרטים (חדשות, עולם)
ד"ר דורי גולד, ששירת במשך שנים
בעמדות מפתח בזירה המדינית, הלך היום לעולמו | בין תפקידיו הבולטים: מנכ"ל
משרד החוץ, שגריר ישראל באו"ם ויועצו המדיני של ראש הממשלה נתניהו | היה בעל
תפקיד מרכזי בקידום הקשרים עם מדינות ערב והנחת היסודות להסכמי אברהם (חדשות, בארץ)