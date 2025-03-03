רגעי קודש של התעלות היו מנת חלקם של בחורי סאטמר, שזכו אתמול לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר כשהניח לראשונה את התפילין העתיקים מירושת אבותיו, שנפלו בחלקו 20 שנה לאחר הסתלקות אביו ה'ברך משה' זי"ע | וגם, ההנהגה המפעימה מגיל בר המצווה והטיסה במטוס הפרטי לקנדה • תיעודי קודש נעלים (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר ערך את שולחנו הטהור לרגל הילולת זקינו הרה"ק בעל ה'קדושת יום טוב' מסיגעט זי"ע, בשילוב 'דינר השנתי' לטובת מוסדותיו הק', בשכונת 'ייטב לב' בבלומינברג | הדינר נערך באולם 'עטרת פעסיל לאה' בהשתתפות כל בני הקהילה (חסידים)