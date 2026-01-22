הדוח המלא של השופט בדימוס פינקלשטיין חושף מציאות מטרידה: כרבע מהתלונות נגד תובעי המדינה נמצאו מוצדקות. בין הכשלים: היועמ"שית בהרב-מיארה השהתה החלטות על חקירות פליליות במירון, הפרקליטות גלגלה אחריות בפרשת פגסוס, וחוקרת משטרתית הציגה לביהמ"ש ממצאים פיקטיביים שיוצרו בבינה מלאכותית (משפט)
ירושלים לבשה חג: המוני חסידים נטלו חלק בשמחת נישואי נכדו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, והאדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל • הכלה - נכדת האדמו"ר מהורדנקא נציב תלונות הציבור בעיריית בני ברק • האדמו"רים לבית קרעטשניף סיגעט פיארו את השמחה הראשונה מאז הסתלקות אביהם זצ"ל | צפו בתיעוד (חסידים)
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מפרסם היום את הדו"ח המיוחד של נציבות תלונות הציבור על התלונות במבצע 'עם כלביא' • בדו"ח הוא מציין את פעולות הנציבות, במהלך המבצע, כמות התלונות שהגיעו ואת הנושאים העיקריים שלהן • מבקר המדינה: "ראוי היה להתכונן מראש גם להיבטים האזרחיים במבצע" (חדשות)
קהל החוגגים באולמי 'ארמונות פרידמן' שפשפו עיניהם אמש בהתרגשות, כשהבחינו שהרבי מהורדנקא, הרה"צ רבי אריה הגר, נציב תלונות הציבור בעיריית בני ברק, לבש לראשונה בגדי מלכות בנישואי בתו | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים רמי מעלה (חסידים)
השופט
יורם ברוזה דחה בקשה לפסול את עצמו מלדון
בתיקים הנוגעים לבני המגזר הדתי לאומי,
לאחר שפורסמו טענות
על אמירות קשות שייחסו לו כלפי המגזר | השופט קבע: כי כבר יתייחס
לפרסומים המיוחסים לו בפני נציב תלונות
הציבור על שופטים (חדשות
משפט)
ברוב של 56 חברי כנסת אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק של חבר הכנסת שמחה רוטמן שמשנה את שיטת הבחירה של נציב תלונות הציבור על שופטים ומבקשת לשים סוף לחבר מביא חבר כך שנציב תלונות הציבור על השופטים ייבחר ללא וטו של נשיא העליון | האופוזיציה כמובן עוררה גל מחאה נגד "המהפכה המשפטית" (חדשות)