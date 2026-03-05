במלאות 14 שנים להסתלקותו לשמי מרום של פוסק הדור, הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל, פקדו המונים את קברו במרומי הר המנוחות • בנו, הגרב"ד אלישיב, ערך סיום מסכת בכולל "תפארת בחורים" ומסר שיעורים מיוחדים • המקובל הגר"י הלל נשא דברי חיזוק לאברכים, והמשגיח הגר"ד סגל העתיר בדמעות על הציון לישועת הכלל והפרט • צפו בתיעודים (חרדים)
פורים או בין הזמנים? השאלה שמטרידה את בחורי הישיבות במלחמה | ח"כ בליאק תקף את החרדים והובך ע"י ח"כ מקלב: הצעתו הוסרה מהוועדה | המיזם של ח"כ יעקב אשר והמאבק בביורוקרטיה | עריק עם אזיקים על השולחן והשמחה המתפרצת בויז'ניץ - סיקור מפורים בחצרות החסידויות | כך הגיב הגרי"ש אלישיב לסיפור החגב של הגר"ח קנייבסקי (מעייריב)
טרגדיה קשה: הלילה הלך לעולמו הרה"ג רבי אהרן מאיר קרביץ זצ"ל, והוא בן 68 בפטירתו • המנוח, שלמד בישיבת "חברון גאולה", זכה לקרבה נדירה אצל מרן ה'סטייפלר' ומרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל עוד לפני "עידן הגבאים" • הותיר אחריו בן יחיד ונכדים • מסע ההלוויה היום בירושלים (דיין האמת)
בליל הילולת פוסק הדור מרן הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל, ערך חתנו הגר"י זילברשטיין מסע חיזוק והתעוררות בירושלים, שם נשא דברים לזכרו, וריתק את הקהל עם סיפורים מרתקים לדמותו היוקדת של חמיו | בסיום מסע החיזוק פקד את ציון חמיו זצ"ל ב'הר המנוחות', שם העתיר לישועת הכלל והפרט | צפו בתיעוד מסכם (חרדים)
פרשת
השבוע,
מטות
מסעי,
אנו
מצווים על קיום הנדרים שיוצאים מפינו |
מדוע
הדיבור הוא כה חשוב לחיים "הגשמיים" של האדם?
| דבריו
הנוראים של מרן החיד"א
על האדם שמדבר לשון הרע,
וגם
התרופה הכי טובה לחיים מאושרים (יהדות,
פרשת
השבוע)
חג הפורים מביא עמו אווירה
של שמחה,
אך גם עושר של הלכות
ומנהגים מיוחדים |
בין מצוות היום
הבולטות:
משלוח מנות,
מתנות לאביונים,
וסעודת פורים.
אך כמה בדיוק צריך
לתת כדי לצאת ידי חובה?
מה חייבים לכלול
במשלוח מנות?
והאם ניתן לתת
מתנות לאביונים בצ'ק?
ומה לגבי בני
הישיבות – האם הם יכולים לצאת ידי חובת
משלוח מנות באוכל שהם מקבלים מהישיבה?
| ”בו ביום" (יהדות ואקטואליה)