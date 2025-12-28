"אין שום סיבה בעולם שמצדיקה טיסה כזו": צפו בתיעוד ממצלמת הגוף של השוטר, ברגע שבו עצר נהג צעיר שהחליט להשתולל על הכביש המהיר במהירות בלתי נתפסת. איך הסתיים המפגש הטעון ומה החליטו בוחני התנועה? | צפו (בארץ)
ברקע הלחץ הכבד מצד המפלגות החרדיות להעברת 'חוק הגיוס'. במספר משרדי ממשלה מגבירים את קצב העבודה במהלך התקופה האחרונה, ברקע המצב הפוליטי הבלתי יציב | גורם חרדי: "מה שלא נספיק לעשות עכשיו, לא יקרה אף פעם" | השר גולדקנופף צפוי לפרוש בהוראת רבו, מיד אחרי חג השבועות (חדשות, פוליטי)
החברה האמריקאית המצליחה הודיעה כי תחל לייצר את הגרסה האזרחית של מכונית המירוץ SCG 007 LMH | המכונית תכלול מנוע V-8 טורבו בהספק 1,000 כ"ס, מתלי מירוץ מתכווננים, מערכת הרמת קדמת ומיזוג אוויר, והכל תוך שמירה על האווירודינמיקה המתקדמת של הדגם המירוצי שהשיג תוצאות מרשימות בתחרויות רבות (רכב)