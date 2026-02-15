זה לא סתם בלגן, זה צורך פסיכולוגי עמוק. כולנו מכירים את ערימת הבגדים שהם "לא מלוכלכים מספיק לכביסה, אבל לא נקיים מספיק לארון" | הגיע הזמן להפסיק להילחם בתופעת הביניים הזו, להבין את ההיגיון המפתיע שמאחוריה - ואולי אפילו למסד אותה עם פתרונות עיצוב שיעשו לכם סדר בעיניים (פסיכולוגיה)
בדיקות מעבדה העלו כי פריטי לבוש של ענקית האופנה והשילוח הגלובלי שיין, שנרכשו בישראל, מכילים את רמות ה‑PFAS הגבוהות ביותר במדגם שנבדק בשמונה מדינות | חומרים אלה, ידועים כ"כימיקלים נצחיים" הקשורים לסרטן, לפגיעה בפוריות ולהפרעות גדילה בילדים | ארגוני סביבה קוראים להחמרת החקיקה שתגביל את שוק האופנה המהירה ותגן על הצרכנים (בריאות)
מהקפדתם של חז"ל על ניקיון לבושם של תלמידי חכמים ועד ממצאים מחקריים בני זמננו, מתברר כי הבגדים שאנו בוחרים ללבוש אינם רק עניין של אסתטיקה או נורמה חברתית. הם משפיעים על החשיבה, הדימוי העצמי, הרגשות ואף על ההחלטות היומיומיות שלנו | כך הפכה חולצה פשוטה לכלי בעל עוצמה פסיכולוגית – שמעצב את מי שאנחנו (פסיכולוגיה)