נמצאים
אנו בעיצומם של עשרת ימי תשובה בהם עם
ישראל שב תשובה על חטאיו |
אחד מדיני התשובה היא
ריצוי ופיוס 'בין אדם לחברו' – כיצד יש לנהוג
בבקשת המחילה על פי ההלכה ומה יעשה במקרה
שחברו לא יודע כלל שפגע בו?
(יהדות ואקטואליה)
לרגל יום פטירתו של הגאון רבי נפתלי טרופזצ"ל, שחל בתאריך ג' תשרי – 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו של גדול הדורשסלל דרך לימוד נודעת בעולם הישיבות | על קרבתו הגדולה למרן החפץ-חיים זצ"ל, והמעשה בבני הישיבה שאספו ימים לרפואת רבם | "נפתלי שבע רצון" (יהדות ואקטואליה)
לרגל יום ההילולא של מרן בעל ‘החפץ חיים’ זצ"ל שחל בתאריך כ"ד אלול | 'בבלי' עם שורות קצרות ועובדות מאלפות על צדיק יסוד עולם עמוד ההוראה ומחבר ספרי חפץ חיים ושמירת הלשון | על מידת הענווה שהיא כתר לכל המידות על לימוד תורה ויראת שמים שפה השווה לכל נפש | אתהלך בארצות החיים (יהדות ואקטואליה)
במלאות85 שנהלעקדתו של הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"לשחל בתאריך י"אתמוז – עם שורות קצרות על דמותושל רבם של בני הגולה שמסר נפשו על לימודהתורה ועל קידוש שמו יתברך |על השקפתו מאירת העינייםבענייני חיי שעה וחיי עולם |“קדושים שרופים באש"(יהדות ואקטואליה)
בפרשת
השבוע בהר-בחקותי
עוסקת התורה בקיום המצוות והחוקים | שתהיו עמלים בתורה – אנו עמלים והם עמלים | מדוע רק בני אדם נחשבים
עמלים?
היכן כתוב בנביא להיות
למדן טוב,
ומי הוא אותו גזלן שאין
להירתע מפניו?
אדם לעמל יולד (יהדות,
פרשת השבוע)
לרגל
יומא דהילולא של הסבא קדישא רבי שלמה אליעזר אלפנדרי זצ"ל, שחל ב-כ"ב
אייר | שורות קצרות על דמותו
הפלאית אפופת המסתורין של אחד מצדיקי
קמאי |
על הנבואה שהתגשמה
אודות החפץ חיים והגעתו לארץ הקודש |
"ראה שצדיקים מתמעטים"
(יהדות ואקטואליה)
הרב
חיים חייקין זצ"ל
ראש ישיבת חכמי צרפת,
שיום ההילולא
שלו חל בתאריך כ"ד
ניסן | שורות קצרות על דמותו
של ‘מקים עולה של תורה’ בצרפת,
מתלמידו המובהקים של
של מרן החפץ חיים זצ"ל
שהעמיד תלמידים רבים ומסר נפשו עבורם |
‘תורה שלמדתי
באף’ (יהדות
ואקטואליה)