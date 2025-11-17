מדי יום ראשון מקבלים המלמדים בתלמודי התורה את פתקי המבחן מההורים והסבים • אלא שהמלמד בת"ת 'צמח צדיק' ויז'ניץ באשדוד לא ציפה לפתק שנמסר לו הבוקר: חתימת קודשו של האדמו"ר מויז'ניץ, שבחן במוצאי שבת את נינו על מסכת ברכות • צפו ב'פתק הנחת' ששיגר הרבי (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר מגיע היום לביקור היסטורי בישראל | האדמו"ר שיצא לדרכו בצאת השבת, עצר לאתנחתא קצרה ביוון, ומשם עושה דרכו במטוס פרטי לארץ | האדמו"ר צפוי לבקר במרכזי המוסדות בירושלים, בית שמש ובני ברק, ואת השבת יערוך בקרב אלפי החסידים באתרא קדישא מירון | תיעוד ענק ממעמדי צאתכם לשלום ומההכנות בארה"ק לקראת הגעתו לישראל (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ שהו השבת בצל הקודש של האדמו"ר, לציון כ"ד שנים לשבת ההיסטורית פרשת וירא תשס"ב - וציון מאתיים שנה לאדמו"ר הרה"ק בעל 'אהבת שלום' זי"ע | בצאת השבת נחגגה בקול רינה ותודה והמון חוגג שמחת אירוסי נכד האדמו"ר | צפו בתיעוד ענק (חסידים)
מאות בחורי הישיבות הגדולות של חסידות ויז'ניץ, התכנסו בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק, לכינוס חיזוק והתעוררות לאור מצבו של האדמו"ר מויז'ניץ השוהה בימים אלו בלוס אנג'לס לצרכי רפואה | הכינוס נערך בראשות בני האדמו"ר (חסידים)