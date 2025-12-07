בחור הישיבה - אולי המפורסם ביותר שנעצר בעוון לימוד תורה - אריאל שמאי, שוחרר מוקדם יותר היום מכלא 10 | הראשון שמיהר לברך אותו, הוא חבר הכנסת משה גפני, שאף ביקר אותו בכלא הצבאי | ב'עטרת שלמה', מתכננים 'מסיבת שחרור' לבחור - הערב (חדשות חרדים)
ראש מוסדות עטרת שלמה, ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין, ערך משא ומתן קשוח בימים האחרונים עם ראשי 'העדה החרדית', על מנת שישתתפו בעצרת המיליון בירושלים, מגעים שלבסוף צלחו | כך נראית חוברת התפילה שהוציא הגרש"ב סורוצקין ויוחלק בעצרת (חדשות חרדים)
בהיכלה של ישיבת עטרת שלמה בראשון לציון, נערכה שמחת בית השואבה מרכזית בהשתתפות רבבות, עם תזמורת מורחבת | השיא היה בעת שראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין, הקפיץ את הקהל כשנעמד על הבמה ושר | תיעוד מרהיב (עולם הישיבות)
הגרש"ב סורוצקין נשא בסוף זמן קיץ נאום מיוחד בהיכל ישיבתו, שם אמר: "אנחנו הולכים לעבור תקופה קשה - אך אפשר לקחת את זה ברוממות ובליצנותא דעבודה זרה - אני לא אחראי על כלל ישראל אבל אהיה אחראי על כל אחד ואחד מכם - תסמכו עלי" | בהמשך התייחס ל'ניצחון בקרב' והבהיר כי הניצחון יכול להיות רק על ידי התורה הקדושה | צפו בשיחה המלאה (חדשות חרדים)
בעקבות הסערה הציבורית-חילונית שפרצה בעקבות התיעודים מחתונת בן ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין, צץ מאמר בעיתון דבר, שטוען כי הנטורי קרתא התלוננו על גניבת ההמנון שלהם על ידי דגל התורה (חדשות חרדים)