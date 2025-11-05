לרגל יום תשעה באב: הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ, אב"ד 'באר ישראל', מסר שיעורים מיוחדים שעסקו בעומק גלות החורבן ובדרכים לקירוב הלבבות בימים אלו – תוך דגש מיוחד על הוספת אהבת חינם ועזרה לזולת | צפו בדברים המעוררים (חרדים)
יש נערים שגדלים במוסדות שהמוטו שלהם הוא: "וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ", אבל אף אחד לא שואל מה קורה בתוך ליבם | למדתי בישיבות וראיתי מחנכים נפלאים ומסורים. אך הייתה חסרה רגישות נפשית. לא היה מרחב להיפתח, לדבר על הפחדים, על הספקות, על המאבקים הפנימיים | בחור בן 16 – מה עובר עליו? מה הוא חושב כששוכב בלילה? מה הוא מרגיש כשהוא נכשל? האם יש לו עם מי לדבר? או שהכל נשאר בפנים, מצטבר, תוסס? (חרדים, נפש)