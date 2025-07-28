הגאון רבי קלמן בר יוצא בקריאה דרמטית לציבור שומרי התורה, וחושף פרטים מטרידים על הרכבם של משקאות חריפים פופולריים הנמכרים בחנויות. אילו סוגי ויסקי אינם כשרים לשתייה? כל הפרטים נחשפים במדריך ההלכתי המלא (חרדים)
לומדי הדף היומי במסכת עבודה
זרה דף מ’,
עסקו השבוע במקרה
מעניין בו חש רבינו הקדוש במעיו וחיפש
אחר תרופה |
מדוע הגויים נקראים
רק ‘שומרים’ ומה ברכה נתקנה לקמצנים שלא
מחלקים מיינם לאחרים?
(יהדות,
הדף היומי)
פרשת ויקהל עוסקת בין היתר
בחשיבות שמירת השבת |
לאורך הדורות נחלקו
הפוסקים האם יש לדון 'מחללי שבת' כמומרים או לקרבם
מתוך תקווה להשבתם |
כיצד להתייחס למחלל
שבת בפרהסיה,
ומה דינו של שומר מצוות
למחצה? (פרשת
השבוע)