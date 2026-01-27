ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני הביע התנגדות לזהותה של ישראל כמדינה יהודית וטען כי עשרות מיליארדי דולר מכספי המיסים האמריקניים שמגיעים לישראל משמשים להפרת החוק הבין-לאומי ולהרג אזרחים | לדבריו, "כל מדינה שמעניקה פריבילגיות לדת אחת על פני אחרת היא מדינה שאני לא יכול להגיד לך שאני תומך בה" (בעולם)
ראש הממשלה התייחס הערב במסיבת העיתונאים לעיכוב הנשק בזמן ממשלו של נשיא ארה"ב ג'ו ביידן, ואמר כי "לוחמים נפלו בגלל שלא הייתה לנו תחמושת, חלק מזה נבע בגלל אמברגו ואמרתי שזה לא יהיה יותר" | עמוס הוכשטיין, שליחו של ביידן תקף: "נתניהו גם לא אומר אמת וגם מגלה כפיות טובה כלפי הנשיא" (מדיני)
אחרי שאלפים עזבו כבר את עזה לטובת מגורים במצרים, האמריקנים הבהירו למצרים כי זו ההזדמנות האחרונה שלהם להיענות להצעת ההגירה מרצון ולקלוט מאות אלפי תושבי רצועת עזה, ובמידה ולא הסיוע של ארה"ב שעומד על מיליארדים - יקוצץ (חדשות, בעולם)