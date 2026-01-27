בבלי

עוד כתבות על סיוע ביטחוני:

"לא אתמוך בה"

אמברגו נשק קטלני

אלפים כבר עזבו
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר