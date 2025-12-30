אילון מאסק הפך לטריליונר הראשון בעולם בעקבות הנפקת הענק של SpaceX, כשהוא מנפץ שיאים היסטוריים של צבירת הון | ביום מסחר אחד הוא הוסיף לנכסיו יותר מכל מה שצבר "האורקל מאומאה" במשך שבעה עשורים של השקעות מסורתיות (חדשות בעולם)
דו"ח חדש של פורבס לשנת 2025 חושף את רשימת המיליארדרים הצעירים ביותר בעולם - יזמים בני פחות מ-40 שבנו את הונם בכוחות עצמם | על רקע פריחת תחום הבינה המלאכותית, נוצר דור חדש של עשירי היי-טק, בהם גם שני ישראלים שהצליחו להגיע לצמרת העולמית (כלכלה)
דוח האו"ם חושף כי ריכוז העושר העולמי הגיע לשיאים מסוכנים, כאשר אי-השוויון הכלכלי האיץ באופן דרמטי בשנים האחרונות | אליטה זעירה של עשרות אלפי איש מחזיקה כעת בעושר הגדול פי שלושה מזה של חצי האנושות כולה (חדשות בעולם)
אילון מאסק, האיש העשיר בעולם, עובד לפי לוח זמנים קיצוני שמשלב פגישות עד חצות הלילה ותנומות כוח במשרד | פרטים חדשים שנחשפו על ידי בכיר לשעבר מציגים תמונה מפתיעה של מוסר עבודה דרקוני ויוצא דופן (חדשות בעולם)
התעצמותה של חברת מטא בתחום הבינה המלאכותית והפרסום הדיגיטלי הביאה את שוויו של צוקרברג ל-225 מיליארד דולר, תוך שהוא עוקף את מייסד אמזון ג'ף בזוס. אמזון ממשיכה להציג ביצועים חיוביים, אך נתקלת באתגרים שמרגיעים את התלהבות המשקיעים.
מאחורי מגדלי הפאר, הקניונים המרהיבים והיוקרה הבלתי נגמרת, מסתתרת בדובאי מערכת מעמדות נוקשה שמבוססת על מוצא, לאום ומקצוע | אזרחי האמירויות נהנים מהטבות מפליגות, בעוד מרבית התושבים – עובדים זרים מדרום אסיה, אפריקה ומדינות המערב – מתמודדים עם שכר נמוך, מגורים צפופים ותלות מוחלטת במעסיקים | הפערים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים יוצרים מתח הולך וגובר, שמודחק כלפי חוץ אך מורגש היטב ביומיום של מיליוני אנשים | מחקרים ועדויות מהשנים האחרונות מצביעים על תחושת ניכור, תסכול וחוסר אופק לשינוי, שמעמיקים את השסע החברתי בעיר המודרנית ביותר במפרץ (בעולם)