צוות חוקרים מאוניברסיטת פן-סטייט הצליח לתעד תופעה חשמלית נדירה - הבהובים כחולים בלתי נראים לעין אנושית שנוצרים על קצות העלים בזמן סופות רעמים | הממצא עשוי לשפוך אור חדש על יחסי הגומלין בין מזג האוויר לחשמל אטמוספרי והשפעתו על עצי היער (בעולם)
חוקרים ממכון MIT, דארטמות' ואוניברסיטת סטוני ברוק יצרו דגם מוח מלאכותי המדמה לראשונה את אופן פעולתו של המוח החי ברמת התאים | התוצאה: גילוי אוכלוסיית נוירונים לא מוכרת, שחוזה טעויות עוד לפני שהן מתרחשות ופתיחת פתח לפלטפורמה חדשה לפיתוח תרופות נוירולוגיות (בריאות, טכנולוגיה)
דו"ח חדש חושף כי יותר מ־640 מיליארד טונות של קרח נמסו בשנה אחת בלבד | קצב עליית פני הים הוכפל מאז שנות ה־90, והקהילה המדעית מזהירה: אם הפליטות לא יופחתו מיד, ערים שלמות עלולות להיעלם מהמפה | בוועידת האקלים בברזיל - התנגדות פוליטית לפתרונות מחייבים (חדשות, טבע)
החור באוזון מעל אנטארקטיקה היה השנה הקטן והקצר ביותר מאז 2019 | על פי המדענים, מדובר בסימן מעודד המעיד על המשך ההתאוששות של שכבת האוזון, המשמשת כמגן מפני קרינת ה-UV המסוכנת של השמש | התהליך קרה כתוצאה מהפסקת השימוש בחומרים הפוגעים באוזון, בהתאם לאמנת מונטריאול (בעולם)
לוויין חדש ששוגר לחלל מציג יכולת מעקב חסרת תקדים אחר חיות בר ברחבי העולם | המיזם הבינלאומי ICARUS, שנועד לעקוב בזמן אמת אחרי אלפי בעלי חיים – מיונקים ועד חרקים – חוזר לאחר השהיה של שלוש שנים עם לוויין חדש, קל ויעיל יותר (בעולם)
רכב החלל 'פרסווירנס' של נאס״א סיפק לראשונה עדות לכך שהאוויר של מאדים פעיל מבחינה חשמלית, לאחר שאיתר פרצי חשמל זעירים | מדובר בתגלית בעלת השלכות ישירות על האקלים של מאדים, על מידת האפשרות שיהיה ראוי למגורים בעתיד ועל תכנון משימות רובוטיות ואנושיות (בעולם)
חוקרים מאוניברסיטת פלורידה אטלנטיק גילו כי חלבון המשתחרר מהשרירים בזמן פעילות גופנית (Cathepsin B) מצליח למנוע אובדן זיכרון ולשמר את תפקוד המוח | הטיפול החדש מתבסס על חיזוק השריר - ומציע תקווה לגישה לא פולשנית וזולה שנמצאת בהישג יד עבור מיליוני מטופלים | מה עומד מאחורי הגילוי, ואיך תאי השריר הפכו לחזית המאבק בדמנציה? (בריאות)
מחקר חדש מגלה שלווייתני נרבל ("חדקרן ים") פוגעים באופן חוזר ונשנה במכשירי הקלטה שהוצבו במעמקי פיורד גרינלנדי, לעיתים עשרות פעמים ביום | החוקרים תיעדו מאות מקרים של מגע, חיכוך וצלילים המזוהים אצל הלוויתן עם ציד, ומעלים את השאלה האם מדובר בסקרנות, בלבול או אולי במשחק (בעולם)
גל של גילויים מבהילים באנטרקטיקה חושף מעל ל-40 מוקדי דליפה חדשים של גז מתאן - פי עשרות מהמוכר עד כה | לפי המומחים, הנתון מעיד על שינוי דרמטי ובלתי צפוי בדינמיקת הפליטות באחד האזורים הרגישים בכדור-הארץ | צוות החוקרים ייצא בקרוב למסע חפירות דחוף בניסיון למפות ולהבין את גודל הסכנה - בעוד הקרח באנטרקטיקה ממשיך להיעלם במהירות מעוררת דאגה (בעולם)
טקסי ההכרזה בשטוקהולם ובאוסלו הדגישו את גודל תרומתם של מדענים, יוצרים וחוקרות מכל העולם, שחוללו מהפכות במדע, תרבות וסביבה | השנה הוענקו פרסי נובל עבור תגליות המאפשרות טיפול ממוקד במחלות אוטואימוניות, פיתוחים במכניקה קוונטית וחומרי MOF, וליצירה הספרותית שזעזעה את אירופה והעולם | כל זוכה קיבל מענק של 11 מיליון קרונות שוודיות - כ-3.8 מיליון שקל - סכום שיא חדש לפרס היוקרתי ביותר בעולם (בעולם)
ממצב רוח מתוח בעבודה ועד אווירה חיובית בבית, תופעת ההידבקות הרגשית גורמת לנו לחוות רגשות של אחרים, לרוב בלי שנדע | גלו איך מנגנונים פסיכולוגיים כמו נוירוני מראה מעצבים את האינטראקציות שלנו, וכיצד מודעות לתופעה יכולה להגן עלינו ולשפר את הקשרים הבין-אישיים שלנו (פסיכולוגיה)
הקרחון הגדול בעולם מתפרק במהירות, מאבד שליש מגודלו תוך חודשים ספורים, וממחיש את ההאצה המסוכנת של שינויי האקלים באנטארקטיקה | מדענים מתריעים: תופעה זו מסבה השפעה מיידית על האי דרום ג'ורג'יה ועל מערכות אקולוגיות עולמיות (בעולם)
מחקר חדש מגלה כי זחלי עש הדונג, מזיקים המוכרים לכוורנים, מסוגלים לפרק פלסטיק מסוג פוליאתילן - תגלית שעשויה לסלול את הדרך לפיתוח טכנולוגיות ביולוגיות חדשות להתמודדות עם משבר הפלסטיק העולמי (איכות הסביבה)
מדענים חשפו תכונה חדשה בקרח: הוא מסוגל להפיק חשמל. והוא אף עושה זאת בשני מנגנונים שונים - ומספק הסבר חדש להיווצרות ברקים בעננים | הגילוי עשוי להוביל ליישומים מהפכניים באלקטרוניקה באזורים קרים ולהעמיק את הבנת תופעות טבע דרמטיות (בעולם)