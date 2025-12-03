שעות לאחר נפילתו של הבחור יהודה כהן ז"ל מבית שמש, בבית החולים הודיעו כי הרופאים נאלצו למרבה הצער והיגון לקבוע את מותו | הבחור בן ה-15, נפל מקומה 15 ופונה לבית החולים כשהוא מוגדר על ידי כונני החירום במצב אנוש (חדשות חרדים)
ילד בן 9 שנסע על אופניו בבני ברק, והיה מעורב בתאונה עם רכב מסחרי, כונני החירום שהגיעו למקום, העניקו לו סיוע ראשוני ופינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש. למרבה הצער והכאב, הרופאים בבית החולים נאלצו לקבוע את מותו (חרדים)
אירוע חריג התרחש לפני זמן קצר בצפון הארץ, כאשר שני נערים בני 14 נפצעו באורח אנוש ובינוני בגינה ציבורית בעיר, ככל הנראה מפיצוץ של סיגריה אלקטרונית | כונני החירום העניקו לשניים טיפול רפואי ופינה אותם לבית החולים רמב"ם בחיפה לאחר מאמצי החייאה בשטח (בארץ)