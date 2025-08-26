בכנס לקראת חג הפסח, שיבח רבה של פתח תקווה הגאון הרב מיכה הלוי את משגיחי הכשרות בעיר על עבודתם המסורה בימי המלחמה והדגיש את החשיבות לדאוג לכל עניני כשרות הרבנות באופן של "לכתחילה" | הרב הדגיש כי השנה שערב פסח חל בשבת יש להעדיף מכירת חמץ בשטר | צפו (חרדים)
במלאת שש שנים להסתלקותו לשמי מרום של הגה"ח רבי משה יהודה לייב לנדא, רבה של העיר בני ברק, ערך בנו ממלא מקומו הגאון רבי חיים יצחק אייזיק לנדא סעודת הילולא בהיכל בית מדרשו 'פעמי יעקב' בב"ב, בהשתתפות רבני העיר, וכלל המשגיחים העובדים תחת הכשרות המהודרת (חרדים)