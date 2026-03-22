קול סיני - סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, הבדלי הפסיקה בין ספרדים לאשכנזים בפסח: כלי זכוכית, נותן טעם לפגם, חוזר וניעור, והאם קטניות הם חמץ? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)
עונת החורף ממשמשת ובאה – ובנוסח התפילה אנו כבר אומרים משיב הרוח ומוריד הגשם | פולמוס עתיק יומין ניטש אודות מילת ‘הגשם’ האם יש לאומרה בסגול או בקמץ | כיצד אנו הנוהגים ומי הם צדדי המחלוקת? (יהדות ואקטואליה)
נמצאים
אנו בעיצומם של ‘תשעת הימים’,
אותם
ימים שבין ר"ח
אב לט’ באב |
מנהגים
והלכות רבות נקבעו לימים אלה |
על רחיצה
במים וקציצת ציפורניים,
על
איסור אכילת בשר ושתיית יין
|
מקבץ
הלכות "שלישי"
מבית
מדרשו של מרן הרב וואזנר זצ"ל
(יהדות
ואקטואליה)
אין זמן מתאים יותר מערב חג מתן תורתנו, כדי לדבר על תורה שכמעט נשתכחה מישראל, אך חיה ונושמת בזכותם של מתי מעט המחזיקים בה בכל כוחם | ה"ייקים", כפי שמכונים בפי כל יוצאי גרמניה ומערב אירופה, התהדרו במשך מאות שנים במנהגים ייחודיים, בטעמים שונים בקריאת התורה - ואפילו בהגייה ייחודית רק להם | בין המתנה של שלוש שעות בין בשר לחלב - למנורת נחושת בת שישה קנים, בני מדינות אשכנז מתהדרים בתורה שלמה של מנהגים ייחודיים - שלא תראו בשום מקום אחר (מגזין חג)