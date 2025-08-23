בת"ת 'מתיבתא' בבני ברק, שבנשיאות הפוסק הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, רבה של מערב העיר, חגגו ילדי הגיל הרך את מסיבת החומש | במעמד המרגש השתתפו גלריה מכובדת של רבנים רמי מעלה, ביניהם האדמו"רים מדעעש, אלכסנדר, ביאלה ב"ב, ראחוב וקאלשיץ, שצאצאיהם מתחנכים במוסד | כמו כן השתתף במעמד, ראש עיריית בני ברק וסגניו | בסיום המעמד, פצח הרב במחול סוער עם ראש העיר בין מעגלי הילדים (חרדים)
תיעוד ענק מסדר יומו של האדמו"ר מבאבוב 45 אשר שהה במחנה הקיץ של המתיבתא בפארקסוויל, במהלך הימים העביר האדמו"ר שיעורי תורה והקדיש זמן אישי לתלמידים | ימים של התעלות רוחנית מיוחדת לתלמידי החסידות (חסידים)
ב'תלמוד התורה' הכלל חסידי בבני ברק, 'מתיבתא', העומד תחת נשיאות הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, גאב"ד מערב ב"ב, נחוגה ברוב פאר והדר מסיבת ה'חומש סעודה', בהשתתפות זקני והורי התלמידים, ביניהם האדמו"רים מאוז'רוב, אלכסנדר, ביטשקוב, קודינוב, ראחוב, שבט הלוי, ועוד רבנים רומי מעלה מזקני התלמידים | צפו בתיעוד (חרדים)
לכבוד יום שיבסר באדר, ערך האדמו"ר מבאבוב 45 את השלחן הטהור במיוחד עם תלמידי המתיבתא - שיעור ה' מישיבתו הרמה בבורו פארק | במהלך הסעודה האציל האדמו"ר ברכות לרוב לכל אחד ואחד מהבחורים שיזכה בקרוב לבנות בית נאמן בישראל (חסידים)