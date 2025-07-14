הסיעה הליטאית ביהדות התורה העבירה מסרים ברורים ללשכת נתניהו כי אם לא יוגש נוסח חוק גיוס מוסכם כבר ביממה הקרובה תפרוש מהקואליציה במיידי | כעת נחשף, כי המנהיג הגר"ד לנדו, כתב מכתב בכתב ידו כבר אמש, בו הוא הורה לחברי הכנסת של דגל התורה לפרוש מהממשלה, במידה ואדלשטיין לא יעמוד בהתחייבות שנתן לגבי הצגת טויטת חוק הגיוס | כל הפרטים (חדשות בארץ)
בבית ברחוב הרב שר 15 בבני ברק, התקבלה היום ההכרעה על ידי המנהיג הליטאי, כי הציבור החרדי לא יצא להפגין ולמחות כנגד אי חקיקת חוק הגיוס וכנגד הרצון של צה"ל להרוס את עולם התורה על ידי מעצרים והפחדות | המנהיג נימק את ההחלטה בכך שלא בשלה השעה עדיין וכי נתניהו עוד עלול להפוך זאת לטובתו; "אנחנו רואים בנתניהו אשם" | כל הפרטים בפרסום ראשון (חדשות חרדים)
בפעם הראשונה בקולו, ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, מסר לבחורי הישיבות ואברכי הכוללים הנחיות ברורות איך לנהוג במצב היום - אל מול רשויות הצבא, כאשר לאחר מתן ההנחיות הוא הדגיש: "אנחנו נמצאים בגלות, בגלות קשה והשם יעזור שבזכות לימוד התורה שלומדים תורה ועוסקים בתורה זה" | צפו בדבריו (חדשות חרדים)