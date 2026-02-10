התפתחות דרמטית בבדיקת מינויו של אלוף רומן גופמן לראש המוסד: מנכ"ל משרד הביטחון וקציני מודיעין זומנו לעדות דחופה • במוקד: פרשת הנער שהופעל כמקור והסתבך בריגול • האם הערה פיקודית מהעבר תטרפד את המינוי של נתניהו? (בארץ, חוק ומשפט)
ראש הממשלה נתניהו השתתף היום בטקס הענקת אות הצטיינות נשיא המדינה לעובדות ועובדי שירות הביטחון הכללי לשנת 2024 | נתניהו אמר כי ״התרומה של השירות בסיכול למעלה מ-1,200 פיגועים היא בלתי נתפסת, בגלל הנחישות, המקצועיות והגיבוי הצלחתם להפתיע ולהדהים את העולם כולו״ (ביטחון)
מזיזים להם את הגבינה: המערכת שרגילה לקבל אנשים שלה לתפקידים הבכירים, ממשיכה לנסות למנוע את מינויו של דוד זיני לראש השב"כ, ואחד מהלשעברים שיגר הבוקר מכתב לוועדה הבוחנת ובו העלה את טענותיו מדוע אסור לתת לזיני להתמנות לתפקיד הרם וחשף בקשות עבר של רה"מ נתניהו (חדשות, פוליטי)
אחרי האנרכיה ופעולות הטרור מחוץ למעונו של נתניהו הבוקר, שירות הביטחון הכללי יכנס לתמונה, ויהיה מעורב בחקירת האירועים הקשיים | בשב"כ טענו כי הם מגדירים את הנעשה מחוץ למעונו של נתניהו "כחשד למעשה טרור" (משטרה, בארץ)
"הדיון הוא לא על האלוף שרביט אלא על ההליך החפוז, המבוהל, חסר האחריות שנועד רק לדבר אחד: לעצור את חקירת "קטאר גייט" לפני שנתניהו יוזמן לחקירה כפי שהורתה היועמ"שית לפני שעה קלה", אמר לפני זמן קצר ראש האופוזיציה לפיד בנאומו בכנסת (חדשות)