איחוד בני הישיבות הוא ארגון מרכזי המספק פעילות, חיזוק ותמיכה לכלל תלמידי הישיבות במגזר הליטאי בישראל. בראש הארגון עומד נשיא הארגון הרב יהודה וייספיש, והארגון פועל בשיתוף פעולה הדוק עם גדולי ישראל וראשי הישיבות. הארגון מתמקד במתן מענה רוחני, חברתי וארגוני לאלפי בחורי ישיבות ברחבי הארץ, תוך שמירה על ערכי עולם התורה והישיבות.

בשנים האחרונות מארגן איחוד בני הישיבות כינוסים ומעמדים היסטוריים לרבבות תלמידי ישיבות. בין הבולטים שבהם - כינוס החיזוק "עמודי עולם" שהתקיים בהיכל ארנא בירושלים, בו השתתפו אלפי בחורי ישיבות יחד עם גדולי ישראל וראשי הישיבות. המעמדים כוללים דברי חיזוק מגדולי הרבנים, תכנים תורניים ומופעים מוזיקליים עם גדולי הזמר החסידי כמו מרדכי בן דוד.

הארגון מקיים באופן שוטף ועידות ופעילויות לתלמידי הישיבות, כמו הוועידה השנתית בים המלח שהתקיימה בכפר הנופש ביאנקיני. באירועים אלו משתתפים כאלף תלמידים מהישיבות הקדושות בירושלים, והם כוללים תכנים תורניים לצד פעילויות מגוונות, תוכניות מרתקות, דברי חיזוק וקומזיץ מרגש. הפעילויות מתקיימות בעיקר בתקופות מיוחדות כמו לקראת אלול ומיד אחרי סוכות.

איחוד בני הישיבות פועל גם בזירה הבינלאומית, במיוחד בקרב קהילות יהודיות בחו"ל. בצרפת הוקם מהלך חדש עבור עולם התורה הצרפתי, שבמסגרתו יקבלו בני ישיבות ואברכים המוגדרים כעולים חדשים תמיכה רחבה הן כבחורים והן כנשואים. המהלך זכה לברכתם והכוונתם של המנהיג הרב משה הלל הירש וחבר המועצת הרב דוד כהן, ומהווה דוגמה לפעילות הארגון בקרב הקהילה היהודית בצרפת.

הארגון מעורב גם בנושאים ציבוריים הנוגעים לעולם הישיבות, כמו חוק הגיוס. בכינוסים של האיחוד משתתפים לעיתים גם אישי ציבור ופוליטיקאים, כמו סגן השר מקלב תקף, המתייחסים לנושאים הרלוונטיים לציבור בני הישיבות. הארגון משמש במה לדיון בסוגיות המעסיקות את עולם הישיבות ומספק תמיכה ומענה לאתגרים השונים העומדים בפני תלמידי הישיבות.

פעילות איחוד בני הישיבות זוכה לתמיכה ולליווי של גדולי ישראל וראשי הישיבות, המשתתפים באירועים ומעניקים את ברכתם למהלכים השונים. הארגון ממשיך להתרחב ולפתח פעילויות נוספות, תוך שמירה על אופי הישיבות הליטאיות ומתן מענה מקיף לצרכי תלמידי הישיבות בכל התחומים.