הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, קיים היום הערכת מצב באוגדה 91 עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 91, תא"ל יובל גז, ראש חטיבת המבצעים, תא"ל ישראל שומר, מפקדי החטיבות ומפקדים נוספים. לאחר מכן, הדליק נר ראשון של חנוכה עם כוחות האוגדה (צבא)
בצה"ל הודיעו כי הכריזו היום, על סבב מינויים חדש בדרגת האלוף | על פי החלטת הרמטכ"ל זמיר ושר הביטחון, מפקד פיקוד העורף רפי מילוא, ימונה למפקד פיקוד הצפון | ההחלטה על קידום האלופים דווקא עכשיו, הגיעה לאחר החלטה במערכת הביטחון, שלא להתעסק במינויים - במהלך המתקפה באיראן (צבא)