הציטוטים משיחת טראמפ עם הרבנים | נחתם השלום ההיסטורי בחסידות גור | קראון הייטס מתאחדת למאבק טוטאלי בסרבן הגט | תהלוכה לספר התורה המסתורי שנכתב בוינה | אדמו"רים ורבנים פתחו את תשפ"ז בבתי החולים (מעייריב)
במהלך ביקור רשמי בארגנטינה, הגאון הרב דוד יוסף, הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול, נענה לפניית רבני הקהילה – ונפגש עם סרבן גט. לאחר שעות של שכנוע, ולמחרת עם סופר גיטין – ניתן גט כדת וכדין | מקורבים: "נס של מסירות ונחישות" (חרדים)
ההליך הפלילי נגד סרבן הגט הוביל לשחרור אישה לאחר 22 שנות סבל ועגינות, בהובלת מערכת בתי הדין ושיתוף פעולה עם גורמי המדינה | בית הדין הרבני בצפת סידר היום את הגט לסיום תקופה ארוכה של עגינות, לאחר שהבעל נידון למאסר במסגרת הליך פלילי ייחודי נגד סרבן גט (בארץ)
אסיר סרבן גט מבית המעצר ‘אוהלי-עוז’ שסירב באופן עקבי לשתף פעולה עם מוסדות הדת, הסכים לתת גט לאשתו, לאחר שיחה אישית שקיים עמו רב מחוז דרום, סגן-גונדר ליאור רוזנבוים | השיחה נערכה ביוזמת שב״ס ובתיאום עם הרבנות הראשית לשירות בתי הסוהר | העגונה שוחררה לחופשי (חדשות)
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים.
מקרה נדיר ומורכב נפתר לאחר שכל הצדדים הביעו רצון טוב: אסיר ירושלמי קנאי, סירב לתת גט לאשתו מכמה וכמה סיבות ובעיקר בשל כך, שהוא לא מכיר בבית הדין הרבני, לאחר שרב בכיר ב'עדה החרדית' התערב לבקשת רבני שב"ס - האסיר נתן גט | הסיפור המלא (חרדים)