תיעוד: האדמו"ר מסאדיגורה ירושלים, ערך טיש מיוחד בכ"ג תמוז לרגל חג הגאולה של זקנו, בהיכל הישיבה בירושלים | בדיברות הקודש הרחיב האדמו"ר על גודל מעלת לימוד התורה במסירות נפש והעלה זכרונות מהשנה האחרונה בצל אביו האדמו"ר זיע"א שבחודש הקרוב יחול יום פטירתו השישי| תיעוד (חסידים)
כמובן וכנודע כי כל חג במחיצתו של הרבי מסאדיגורה הוא חג עילאי בעוצמה רוחנית יוצאת דופן, ובמיוחד בחגים הקשורים למתן תורה הם חגים של התעלות פנימית מיוחדת אצל הרבי, אשר נפשו יוצאת בכמיה עמוקה לבורא יתברך שמו על מתן תורתו לעם קרובו | אמש, עם צאת החג, ערך הרבי טיש נעילת החג מרומם ונעלה בהיכל הטישים במרכז החסידות בבני ברק, מתוך דבקות עליונה, עודד את שירת החסידים בעוז ובתעצומות (חסידים)