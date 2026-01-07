בעקבות התפרצות השפעת בישראל, נערך במשרד הבריאות דיון מיוחד של צוות מומחים לטיפול במגפות, ובסיומו הוחלט להמליץ לכלל האוכלוסייה להתחסן נגד שפעת | בנוסף, ההמלצה למי שחולה היא להישאר בבית עד ההחלמה (בריאות)
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים.
המומחים ממליצים לשמור על תזונה מאוזנת ולהקפיד על שתייה מספקת כדי להקל על תופעות הלוואי השכיחות של החיסון - כגון עייפות, כאבים, סחרחורת וחום קל | מהן ההמלצות התזונתיות שיכולות לשפר את ההתמודדות של הגוף עם החיסון ולסייע לתגובה חיסונית מיטבית? (בריאות)