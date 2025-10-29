לקראת עצרת המיליון בראשות גדולי ישראל מכל המגזרים: מקבץ שו"ת שנשאל הגאון רבי יורם סרי, גאב"ד מודיעין עילית | מדוע נחשבת העצרת כ'חובת השעה'? האם הטרוד לעסקיו או חולה יטרח להגיע או יוכל להשתתף מרחוק? כל התשובות, כאן ב'בבלי' (חרדים)
המוני תושבי מודיעין עילית נטלו חלק בשמחת 'הכנסת ספר תורה' אל היכל בית המדרש 'היכל שלום', העומד תחת נשיאות הגאב"ד הגאון רבי יורם סרי אב"ד בית הדין לענייני ממונות בעיר | בסעודת מצווה הופיע הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף, שאף נשא דברים לכבודה של תורה | הצלם נועם אליהו תיעד את האירוע המרשים (חרדים)