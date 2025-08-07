פסטיבל שוורים מסורתי, במהלכו משוחררים בעלי החיים העצומים לרחוב העיר לצד אלפי צופים משועשעים, הסתיים באסון בזמן שאדם אחד ננגח ושבעה נוספים נפצעו באורח קל | זו אינה הפעם הראשונה שאירוע מסוג זה מסתיים בפגיעות קשות בצופים (חדשות, בעולם)
מה מרגיש עורב כשמישהו בוגד בו? איך דולפין קורא בשם לחברו? והאם שימפנזים יודעים שאחרים לא יודעים? מסע בין מחקרים חדשים שחושפים עולם נפשי מורכב, מרגש ולעיתים גם מפתיע – שבו בעלי חיים מגלים קוגניציה, תרבות, רגשות ואפילו ניצנים של מודעות עצמית. כשהכל בעצם דרך חדשה להתבונן על מה שנצטווינו במצוות רבות להיזהר מ'צער בעלי חיים' (פסיכולוגיה)
לקראת הימים הנוראים מציב ארגון יד לאחים במרכז את מאות ילדי ישראל הגדלים בכפרים הערביים בניתוק מוחלט מהיהדות. לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, שמות התורמים למצוות פדיון שבויים יועברו לתפילה בשלושה מקומות קדושים.