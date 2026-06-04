הרב אלעזר מאירוביץ' משמש כראש ישיבת נתיבות חיים בבית שמש וכרב קהילה ברמת בית שמש ג'. הוא נחשב לאחד ממנהיגי הדור הצעיר בציבור החרדי, ומשלב בין הנהגה רוחנית לפעילות חינוכית נרחבת. הרב מאירוביץ' ידוע בגישתו החינוכית המיוחדת ובדרכו בהנחלת ערכי תורה ויהדות לדור הצעיר.

ישיבת נתיבות חיים, בראשה עומד הרב מאירוביץ', מהווה מוסד חינוכי מרכזי בבית שמש. הישיבה מתמקדת בלימוד תורה מעמיק תוך שימת דגש על פיתוח אישיותם הרוחנית של התלמידים. המוסד זכה להכרה רחבה בזכות רמתו הלימודית הגבוהה והאווירה החינוכית המיוחדת השוררת בו.

כרב קהילה ברמת בית שמש ג', הרב מאירוביץ' מוביל פעילות רוחנית ענפה ומשמש כתובת להכוונה הלכתית ורוחנית עבור תושבי השכונה. הוא עוסק בהדרכה הלכתית, מתן שיעורים ודרשות, וטיפול בענייני הקהילה השונים. פעילותו תורמת לחיזוק הזהות היהודית והקהילתית באזור.

הרב מאירוביץ' ידוע בגישתו המאוזנת ובדרכו בטיפול בסוגיות עכשוויות מתוך נאמנות למסורת ההלכתית. הוא משלב בהוראתו בין לימוד מעמיק של מקורות יהודיים לבין התייחסות לאתגרים של החיים המודרניים. תלמידיו מעידים על יכולתו להנגיש תכנים מורכבים ולהעניק השראה רוחנית.

פעילותו החינוכית של הרב מאירוביץ' משתרעת גם מעבר לכותלי הישיבה. הוא נוטל חלק פעיל בעיצוב החינוך התורני בבית שמש ובאזור, ומשתתף בפורומים חינוכיים שונים. דרכו החינוכית משלבת חומרה הלכתית עם רגישות לצרכיו של כל תלמיד ותלמיד.

הרב מאירוביץ' נחשב לדמות משפיעה בקהילה החרדית בבית שמש, והוא שותף לעיצוב הפנים הרוחני והחברתי של העיר. מעמדו כמנהיג רוחני צעיר יחסית מאפשר לו להוות גשר בין דורות ולהנחיל את מסורת התורה לדור העתיד.