לקראת חודשי הקיץ בהם יוצאים רבבות יהודים חרדים תושבי ארה"ב אל עבר הרי הקאנטרי לנפוש במשך חודשיים, הגיע שבוע שעבר האדמו"ר מפאפא לסיור מקיף לצורך כשרות המקוואות ברשת מחנות פאפא בסוואן לעיק | האדמו"ר עבר בקפדנות במשך שעה ארוכה בין כל בורות הטבילה ומאגרי המים כשהוא מלווה בוועד הפיקוח ההלכתי וזאת על מנת להבטיח רמת כשרות והידור מקסימלית ללא שום חשש ופקפוק (חסידים)
במונסי נערכה ועידת "מצדיקי", לטובת מוסדות פאפא בעיר | המעמד התקיים בביתו של חבר הקרן, ישראל חיים וועבר | שיא הוועידה נרשם עם הופעתו של האדמו"ר מפאפא, שנשא דברי חיזוק והערכה לתומכים העומדים לימין המוסדות ומחזיקים את עולם התורה | בסיום המעמד עברו המשתתפים לקבלת ברכה והוקרה על שותפותם בביסוס ממלכת התורה במונסי (חסידים)
בבורו פארק נחגגה ברוב פאר והדר שמחת האירוסין לנכדת האדמו"ר מסאטמר, בת לבנו הגה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים, אב"ד סיגעט, עם החתן נכד האדמו"רים מספינקא ופאפא בורו פארק | לצד שולחן המזרח המפואר ועשרות אדמו"רים ורבנים שנהרו לאחל מזל טוב, נצפו בשמחה אלי הון ונגידי החסידות שבאו להשתתף בשמחת בית המלוכה | צפו בתיעוד (חסידים)
בימי החנוכה הגיע האדמו"ר מפאפא – מנהיג החסידות השנייה בגודלה בשכונת וויליאמסבורג, למעמד חלוקת 'חנוכה געלט' בתלמוד התורה של החסידות בשכונה | תחילה זימרו ילדי החמד את ניגוני החג המעוררים, ובהמשך עברו בסך וזכו לקבל מטבעות לברכה מידיו של האדמו"ר | צפו בתיעוד (חסידים)
ירח האיתנים עברו בנעימים על אלפי חסידי פאפא במרכז החסידות בווילאמסבורג, בצל קודשו של האדמו"ר | צפו בטיש שערך הרבי ביום האושפוזין של יוסף צדיקיא, וחלוקת הלחם השחור לחסידים כנהוג. ובעבודת הנענועים ואמירת ההושענות בהיכל בית מדרשו הגדול (חסידים)
בצל המשבר הכלכלי המורגש בעולם התורה, התכנסו נגידי חצר הקודש פאפא לדינר יוקרתי, במטרה לגייס כספים חיוניים למען מוסדות התורה של החסידות | במרכז האירוע הופיע האדמו"ר מפאפא, שהדגיש בדבריו שהמוסדות נאבקים על קיומם, וכל דולר יכול להציל את המצב | בסיום המסיבה עברו הנגידים לקבלת תשורה נאה מהאדמו"ר (חסידים)
לרגל יוםפטירתו של רבי יוסף גרינוולד, הרבי מפאפא זצ"ל, שחל בתאריך י"ג אב – בבלי עם שורות קצרות על דמותו המפלאה של גאון וקדוש אוד מוצל מאש שהעריף טללי תחייה אחריהשואה | על דבקותו ברבי מבלז זצ"ל ומי אותם המכונים חסידי הרמב"ם?(יהדות ואקטואליה)
הנגיד ר' שלום יוסף אבערלאנדער, זכה למעמד מרגש בביתו במונסי, כאשר מורו ורבו, האדמו"ר מפאפא הגיע במיוחד לטקס חתימת שטרות לשיפוץ והרחבת אולמות השמחה בתלמוד תורה המרכזי במאנסי | בסיום מעמד החתימה, ערך הרבי טיש לחיים (חסידים)
ימים ספורים טרם צאתם להרי הקאנטרי לחודשי הקיץ, התאספו כלל ילדי 'תלמוד תורה' פאפא בווילאמסבורג, לשמחת החלאקה לנין האדמו"ר, נכד לבנו הגדול הגה"צ רבי מאיר גרינוואלד, דומ"ץ פאפא | המעמד התקיים באולם חדר האוכל של התלמוד-תורה, בהשתתפות האדמו"ר, שאף נשא אמרות קודש לפני ילדי החמד | צפו בתיעוד המרהיב (חסידים)
ברוב פאר והדר נערכה מסיבת חומש בתלמוד תורה פאפא בעיר לינדן שבארה"ב, בהשתתפות האדמו"ר מפאפא והאדמו"ר מקוסען, יוזם הישוב החרדי בעיר | ילדי החמד קידמו את פני הקודש בשירה אדירה וקיבלו את חומש 'ויקרא' (חסידים)