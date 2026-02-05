בנט שיגר ברכה חמה לנשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ לרגל יום הולדתו ה-80 ומנה את שורה של הצעדים ההיסטוריים שהוביל טראמפ לטובת מדינת ישראל, בהם העברת השגרירות לירושלים וההכרה בריבונות ברמת הגולן, תוך שהוא מדגיש את עמידתה של ישראל לצדו. עם זאת, בנט בחר שלא להתייחס בברכתו לסוגיית ההסכם מול איראן או למהלכים המדיניים המורכבים הקשורים בה (אנשים)
בין מאות הפוקדים את מעונו של הרבי מצאנז, חייל שנפצע אנושות בקרב בעזה הגיע לחדר הרבי, כשהוא על כיסא גלגלים, מלווה באביו | החייל שרד נס: מחבל ירה עליו צרור של 9 כדורים; 5 פצעו אותו אנוש, והשאר נבלמו. ברגעיו האחרונים, צעק "שמע ישראל" ואז איבד הכרתו. לאחר שלושה חודשים בהם היה מונשם ומורדם - חזר לחיים | הרבי בירך אותו בחום תוך שהוא מדגיש כי "הרפואה מוכנה לפני המכה" | החייל נשאר להתפלל מנחה עם הרבי, כשלפני כן התוועד עם בחורי החסידות | צפו בתיעוד המרגש (חסידים)