כמידי שנה נערך אמש בהיכל ישיבת 'כסא רחמים' עצרת החיזוק המרכזית לזכרם של מרנן הגר"ע יוסף והגר"מ לוי זצ"ל | בראש המספידים: הראש"ל הגר"ד יוסף וראש הישיבה הגר"צ מאזוז |בסיום נערכה חלוקת תעודות לנבחני המסכתות במכון שהוקם על שמו ולזכרו של הגרמ"ל זצ"ל | וכן, מי כובד בהדלקת הנרות ? | צפו בגלריה של הצלם יוסי כ"ץ (חרדים)
שלושה ימים לפני חג הפסח, ביקר הרב הראשי משה לוין יועצו המיוחד של רבה של צרפת באי גורֶה שבסנגל, המכונה "אי הזיכרון". במסגרת הביקור, הגיע ל"בית העבדים" – אחד האתרים המרכזיים בעולם להנצחת זיכרון הסחר בעבדים – וציין את המחויבות למאבק בגזענות, באנטישמיות ובאי-שוויון | תיעוד וסיקור (העולם היהודי)