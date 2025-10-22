אחרי שבאיראן איימו ורמזו לירי לעבר ישראל כבר הלילה, ויו"ר הפרלמנט קליבאף תקף בסדרת ציוצים כי איראן רואה "אור ירוק" לתקיפה אחרי הפעולה הישראלית בדאחייה - כוננות גבוהה מפני חידוש האש מצד איראן | צה"ל מפרסם תיעוד עם רגעי התקיפה היום בדאחייה, ונתניהו מכנס הערכת מצב | כל הפרטים (ביטחון)
מקורות פלסטינים טוענים כי בהנהגת חמאס העלו את רמת הכוננות לגבוהה ביותר, בשל החשש לניסיון התנקשות בבכירי ארגון בחו"ל ברקע פיצוץ שיחות המו"מ בדוחא | לדברי המקורות: בחמאס חוששים מניסיון מבצעי חילוץ ברצועת עזה (מדיני)
לקראת פסח קיים הרמטכ"ל הערכת מצב והדגיש את חשיבות השמירה על המוכנות והדריכות | הוחלט על העלאת הכוננות והנוכחות של כוחות לוחמים בגזרות במהלך החג | המשטרה מסרה כי עיקר ההיערכות המבצעית תתמקד בפעילות סמויה וגלויה סביב בתי הכנסת, במקומות הומי קהל, מרכזי בילוי וקניות, בתי מלון, חופים ואתרי טבע (ביטחון)