בבני ברק נחגגה השבוע שמחת הנישואין של החתן, נכדם של האדמו"ר מזוועהיל והגה"צ רבי דב שטרן, אב"ד סקולען בני ברק, עב"ג הכלה בת הרב שלמה זלמנוביץ מגארליץ עכו | בשמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל חסידים רב (חסידים)
בבני ברק נחוגה שמחת אירוסי נכד הגה"צ רבי חיים דוב שטרן, אב"ד סקולען ב"ב, החתן בן לבנו הרה"ג מנחם זאב שטרן, עב"ג הכלה בת הרה"ג שלמה זלמנוביץ, בן הרה"צ מגורליץ - עכו, ומשב"ק האדמו"ר הרה"ק מלעלוב זי"ע (חסידים)
בשמחה ובצהלה נחוגה ברוב פאר והדר שמחת הבר מצווה לנכדו בכורו של האדמו"ר מסקולען ירושלים | מדובר בהתרגשות בחסידות, שכן חתן המצוות הינו נינו הבכור של הגה"צ רבי דב שטרן אב"ד סקולען בב"ב, ונכדו הראשון של האדמו"ר | בשמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל רב (חסידים)
בערב שבת וחג, בשעת שריפת חמץ, לקח הצלם איתי קצב את המצלמה, ויצא לתעד אדמו"רים ורבנים במעמד נשגב ונעלה זו בשריפת החמץ הן הגשמי והן החמץ שבלב כידוע ליודעי חן | כאן בגלריה תסיירו ליד כבשן האש בסקולען, להבות קודש בזוטשקא, בהמשך ליד הפח הקטן של ז'ימגראד, וכלה בשריפת החמץ השכונתי של רמת אהרן | יצאנו לסיור (חרדים)